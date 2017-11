Voilà déjà quelques années que Amen Ra fait son nid; auparavant plutôt confidentiel et connu essentiellement en Belgique, leur pays d'origine, ce Mass III va leur permettre de se faire un nom en dehors de leurs frontières, tant mieux. Le nombre de groupes évoluant dans le post hardcore (terme regroupant de plus en plus de groupes et donc de "genres") ne cesse de croître et la qualité ne semble pas encore affectée, Amen Ra donne en effet dans une musique à forte teneur en Isis, Neurosis et Cult Of Luna. Contrairement à ses derniers Amen Ra ne ponctue pas ses morceaux de longs passages post rock, au contraire aux passages légers d'un Cult Of Luna Amen Ra oppose une lourdeur doomesque des plus angoissante.

Lourd, très lourd, ce 6 titres d'Amen Ra est un pavé compact (d'où son nom?) colossal, le genre d'album qui vous met à terre par sa noirceur et le poids, quasi physique, véhiculé par les instruments. Certes du lourd on en a vu depuis des années, Black Sabbath et ses innombrables bâtards ont labouré ce chemin crasseux depuis des décennies, même Neurosis, et ses imposants monolithes discographiques, nous a souvent mis à terre. Mais ce Mass III est un concentré de tout ce qui a pu être fait, ici pas d'ambiance embrumée façon Electric Wizard, non on donne dans la noirceur qu'on se prend pleine gueule, violente et sans concession.

Les instruments, spécialement basse / guitare distillent leurs rythmes pachydermiques et quasi hypnotiques sur chaque titre, la guitare se fera plus aiguë l'espace de quelques instant, ne faisant que mettre en avant la lourdeur oppressante qui l'entoure. La voix en retrait, comme prisonnière des instruments l'accablant à chaque note, se modulera et apportera des ambiances bien distinctes, parfois claire comme sur Le Fil des faux elle sera le plus souvent criarde (le passé hardcore du groupe?) et se verra même accompagné d'une superbe voix féminine sur Am Kreuz.

Quelques passages seront moins empreints de ce poids écrasant (Ritual notamment) mais cela ne durera pas. Ce même Ritual finira dans un chaos cataclysmique, une pure jouissance pour les amateurs du style.

Ce Mass III devrait faire des heureux, du coté de ceux aimant la lourdeur forcément (cette chronique vous l'a assez rabâché je pense) et aussi peut être une bonne façon de passer du hardcore vers le post hardcore; le feeling HxC étant en effet tout de même présent. Quoi qu'il en soit ces 6 titres sont de petits bijoux, et semblent plus constituer un tout qu'un enchaînement de titres. A quand une tétralogie ?



MP3 : Ritual

Am Kreuz, Ritual