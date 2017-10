A moins d’être resté enfermé sans contact humain, peu ignorent le nom d’Amanda Woodward. Alors que l’attente d’un nouvel album semble à jamais enterrée et que l’on retrouve les musiciens dans d’autres projets, La Décadence de la Décadence reste la pierre angulaire de la discographie, parfois décriée pour une tournure légèrement différente des sorties précédentes, mais parfois mise en avant comme l’oeuvre idéale d’une époque.

De la première Démo à Pleine de Grâce, le combo offrait de belles perles (« Bomber le show-bizz » ou « La Prospérité ») avec une identité forte, foncièrement Rock’N’Roll dans l’idée. Sur ce LP, même si l’essence s’en inspire encore, Amanda Woodward donne des frissons sur certains jeux de basse mais prend des sonorités un peu plus chaudes si l’on compare à « Trop de gens qu’on a mal au crâne », notamment grâce à une production qui alourdit / assombrit l’ensemble et se rapproche un peu de Gantz. Lorsque l’on écoute ensuite Rouille ou le premier EP d’Aussitôt Mort, la filiation est évidente et logique : sans autant d’effet qu’un Belle Epoque ou Anomie, l’impact musical sera plus restreint mais celui émotionnel sera plus fort. Quand on prend Yage (et par exemple « Lange Luegenbeine ») ou Yaphet Kotto, il est aisé de deviner ou Amanda Woodward va chercher son inspiration : Emo / Hardcore dans l’âme, avec une envie d’en découdre bien palpable dès l’entrée en matière du morceau-titre, faisant la part belle aux arpèges et à des cassures idéales (« Binaire et Lisible »).



Concernant les textes, c’est direct. On aimera le style presque craché (« Massacre à la Poinçonneuse »), mêlant termes réfléchis et tournures plus directes, qui se retrouvera sur Rouille. Moins sensibles que le Jour Sans Lendemain de Mihai Edrisch, les mots sont usés en phénomène sociétaires comme Anomie, à la manière de La Société du Spectacle ou De L’Inconvénient d’être Né, respectivement de Debord et Cioran.



« L'abrutissement, c'est la valeur marchande, la seule qui a vraiment valeur d'échange. »

« La Décadence de la Décadence, un festival d’autisme et d’art lisse méchamment con »

« Chercher les gens dans leurs retranchements, là où ils se complaisent clandestinement, semer le trouble, juste de l'acharnement »



Amanda Woodward n’aura existé que pour un dernier EP tout aussi captivant, avant de disparaitre sans laisser entrevoir l’idée d’un nouvel album. L’idée, les messages se sont portés au travers d’autres : Chaviré, Aussitôt Mort, Sed Non Satiata, materic, Escapado, … mais aucun n’aura repris le flambeau sur la durée. Rouille se sera essayé, sans atteindre le même effet. Aussitôt Mort aura rapidement pris une autre tournure, tout aussi agréable, mais plus orientée Post. Chacun se sera écarté, laissant un vide qui ne semble comblé que par la reprise dudit opus de manière régulière.

De fait, La Décadence de la Décadence sera la fin ou l’explosion d’Amanda Woodward. La tournure artistique est assumée, parfois décriée. Pour des titres comme « Sous le Feu Nourri » ou « Mise à Sac », le combo devrait mettre tout le monde d’accord, mais on peut comprendre que l’attente de titres plus proches de « A l’Assaut » laisse sur sa faim.

Pour moi, le meilleur opus des Caennais, avec Meurt La Soif.

